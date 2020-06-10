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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
10 июня 2020, 13:43 6

Мэр Энергодара утвердил кодекс для чиновников

10 июня 2020, 13:43 6
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Павел Музыка запретил подчиненным нецензурно выражаться, а все подарки обязал передавать в горсовет
Фото из открытых источников
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В Энергодаре Запорожской области утвердили кодекс этичного поведения должностных лиц местного самоуправления

Об этом сообщает сайт городского совета Энергодара, пишет Regionews.

Мэр Энергодара Павел Музыка подписал распоряжение, которым утвердил этический кодекс поведения для работников местного самоуправления.

Правила поведения для чиновников расписаны на семи страницах.

В документе содержатся 8 разделов. Среди требований к чиновникам сеть как общепринятые и прописанные в других законодательных актах нормы, так и пункты, касающиеся внешнего вида и поведения должностных лиц.

Среди прочего, чиновники должны опрятно выглядеть, не допускать использования ненормативной лексики и повышать тон, а еще передавать подарки, переданные для громады, в горсовет.

За игнорирование требований кодекса предусмотрена дисциплинарная ответственность.

Напомним, сегодня, 10 июня стало извесно, что пьяный советник мэра Запорожья Владимира Буряка попал в ДТП.

Запорожье Энергодар горсовет мэр кодекс чиновники правила
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