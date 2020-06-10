Геннадий Кернес анонсировал участие в выборах мэра Харькова

На выборы команда мэра пойдет "Блоком Кернеса — успешный Харьков"

На выборы команда мэра пойдет "Блоком Кернеса — успешный Харьков"

Фото: Страна.ua

О намерении принимать участие в местных выборах этой осенью Геннадий Кернес рассказал "УП", пишет RegioNews.

Мы пойдем на выборы самостоятельно, нашим "Блоком Кернеса — успешный Харьков". Я думаю, моя команда достаточно сделала, чтобы иметь успех... Я сам тоже пойду на выборы", — сообщил Кернес.

Напомним, 17 октября прошлого года партия "Унитарная европейская Украина", основанная весной 2016 года стала партией "БЛОК КЕРНЕСА — УСПЕШНЫЙ ХАРЬКОВ".

Партию под старым брендом возглавлял некто Александр Кудин — совершенно не медийный человек, который также значится среди учредителей "Комитета защиты интересов киевлян". Ему на смену в Блок Кернеса пришел такой же "ноунейм" Вячеслав Олегович Орлов. В Харькове журналистам местного издания 2day.kh.ua удалось найти только одного человека с такими ФИО — молодого футболиста 1995 года рождения. Имеет ли он отношение к блоку Кернеса, пока непонятно.

Напомним, вчера в Харькове пьяный экс-советник Кернеса устроил ДТП.