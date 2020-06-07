На оккупированной Луганщине горняки отказались подниматься из шахт
В городе Антрацит на временно оккупированной территории Луганской области горняки из шахты "Комсомольская" объявили забастовку, требуя выплатить зарплату за март и апрель.
Видеообращение местных жителей по этому поводу опубликовал в своем аккаунте в Twitter пользователь под ником Necro Mancer, пишет RegioNews.
Как стало известно из видео, рабочие из двух смен на шахте Комсомольская отказались выходить на поверхность, пока им не выплатят долги. На данный момент под землей находится 128 человек.
По слухам, горняков, которые забастовали, собираются уволить после того, как им будет выплачена зарплата.
Тем временем город Антрацит стал закрытым для въезда.
Рабочие автобусы на "Комсомольскую" отменены, а сам город неожиданно закрыли на "карантин", - сказано в подписи к опубликованному видео.
Напомним, в пятницу, 5 июня на Донбассе шахтеры перекрыли дорогу Доброполье-Покровск , требуя выплаты зарплат и вывода из простоя.
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