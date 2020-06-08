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08 июня 2020, 11:10 18

Жителям Кировоградщины задолжали по зарплате почти 15 миллионов гривен

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08 июня 2020, 11:10 18
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Это составляет 0,5% от общего долга по стране
Фото: pixabay.com
Это составляет 0,5% от общего долга по стране

По состоянию на начало июня работающим жителям Кировоградщины задолжали 14,5 миллионов гривен заработной платы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные областного управления статистики.

Сумма долга работникам экономически активных предприятий составляла 8,3 млн. грн или 57,4% общей суммы долга по области.

Так, сообщается, что вовремя не получили заработную плату 885 работников, каждому из которых не выплачено в среднем по 9,4 тыс. грн. Всего же долг по Области составляет 0,5 % общей суммы долга в Украине.

Напомним, ранее председатель ОГА Балонь сообщил, что Кировоградской области урезали львиную долю финансирования из Государственного фонда регионального развития.


зарплаты Кировоградская область долги статистика предприятие
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