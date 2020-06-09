Венедиктова: основная версия следствия смерти нардепа Давыденко - это самоубийство

В Офисе генпрокурора изучают различные версии смерти нардепа

В Офисе генпрокурора изучают различные версии смерти нардепа

Фото: из открытых источников

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что ответ о смерти народного депутата Валерия Давыденко даст следствие.

Об этом она рассказала в интервью "Украинским новостям", передает RegioNews.

Изучаются разные версии. Я думаю, что ответ даст следствие", - отметила она.

Венедиктова добавила, что на данный момент основной версией является самоубийство.

Ранее сообщалось, 23 мая, в Киеве нашли застреленным нардепа Валерия Давиденко, 25 мая, с ним простились в больнице в Феофании.

Полиция начала расследовать дело о гибели народного депутата Украины Валерия Давыденко по статье "убийство". Правоохранительные органы рассматривают несколько версий гибели нардепа: самоубийство, доведение до суицида или заказное убийство.