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08 июня 2020, 13:27 4

Львовские власти попросили у Кабмина допустить послабление карантина в регионе

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08 июня 2020, 13:27 4
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Хотят возобновить работу всех областных маршрутов
Фото: Львовский городской совет
Хотят возобновить работу всех областных маршрутов

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый попросили Кабмин разрешить ослабить карантинные ограничения в регионе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию Садового в Facebook.

На выходных имели совместное совещание с премьер-министром. Вместе с Максимом Козицким убеждали главу правительства дать разрешение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям на возобновление работы спортивных заведений. Также необходимо восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок", — написал Садовый.

Мэр Львова подчеркнул, что в городе уже наработаны протоколы для возобновления работы фитнес-центров в условиях карантина.

"Надеюсь, Кабмин нас услышит и уже завтра на заседании эти инициативы будут учтены", — резюмировал он.

Напомним, по состоянию на 8 июня, в Украине зафиксировано 27 462 случаев коронавирус, из них 2162 во Львовской области.

Во Львове также закрыли на дезинфекцию районный суд - там выявили коронавирус у судьи.


карантин Львов Львовщина Андрей Садовый Максим Козицкий
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