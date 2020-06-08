Львовские власти попросили у Кабмина допустить послабление карантина в регионе
Глава Львовской ОГА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый попросили Кабмин разрешить ослабить карантинные ограничения в регионе.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию Садового в Facebook.
На выходных имели совместное совещание с премьер-министром. Вместе с Максимом Козицким убеждали главу правительства дать разрешение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям на возобновление работы спортивных заведений. Также необходимо восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок", — написал Садовый.
Мэр Львова подчеркнул, что в городе уже наработаны протоколы для возобновления работы фитнес-центров в условиях карантина.
"Надеюсь, Кабмин нас услышит и уже завтра на заседании эти инициативы будут учтены", — резюмировал он.
Напомним, по состоянию на 8 июня, в Украине зафиксировано 27 462 случаев коронавирус, из них 2162 во Львовской области.
Во Львове также закрыли на дезинфекцию районный суд - там выявили коронавирус у судьи.
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