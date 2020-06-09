Количество новых случаев COVID-19 снижается уже пятый день подряд

За сутки умерли 13 человек, выздоровели - 217

За сутки умерли 13 человек, выздоровели - 217

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В Украине зафиксировано уже 27 856 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни, за прошедшие сутки подтвердили 394 новых случая.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Всего за время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 27 856 человек, из них 12 412 человек выздоровели, а 810 человек скончались.

Наиболее зараженными регионами остаются Черновицкая область - 3 729 случаев и город Киев - 3 523, где 33 новых заражения за прошедшие сутки.

Больше всего новых случаев за минувшие сутки зарегистрировано во Львовской области - 49, Закарпатской - 39, Житомирской области - 38.

В Днепропетровской, Хмельницкой, Николаевской, Полтавской, Херсонской и Луганской областях за минувшие сутки не подтвердили ни одного нового случая COVID-19.

Ситуация в регионах:

Винницкая область — 1175 случаев;

Волынская область — 1113 случаев;

Днепропетровская область — 971 случай;

Донецкая область — 235 случаев;

Житомирская область — 935 случаев;

Закарпатская область — 1425 случаев;

Запорожская область — 499 случаев;

Ивано-Франковская область — 1602 случая;

Кировоградская область — 562 случая;

Киевская область — 1836 случаев;

Львовская область — 2211 случаев;

Луганская область — 54 случая;

Николаевская область — 309 случаев;

Одесская область — 1010 случаев;

Полтавская область — 274 случая;

Ровенская область — 2094 случая;

Сумская область — 198 случаев;

Тернопольская область — 1305 случаев;

Харьковская область — 1305 случаев;

Херсонская область — 179 случаев;

Хмельницкая область — 518 случаев;

Черновицкая область — 3729 случаев;

Черкасская область — 490 случая;

Черниговская область — 304 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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