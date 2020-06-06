В Винницкой области чиновники требовали взятки с перевозчиков
5 июня работники полиции и прокуратуры задержали двух работников Управления "Укртрансбезопасности" Винницкой области, которые систематически требовали денежные средства из грузовых перевозчиков за нарушение правил перевозок.
Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает RegioNews.
Как сообщил начальник управления Нацполиции в Винницкой области Иван Ищенко, их задержали в Киевской области во время получения очередной денежной выгоды от одного из перевозчиков.
Группа должностных лиц "Укртрансбезопасности" в Винницкой области, действуя по предварительному сговору, систематически требовала и получала от перевозчиков, в том числе иностранцев, неправомерную выгоду за создание условий беспрепятственного проезда дорожных пунктов, несмотря на возможные нарушения относительно веса груза, количества часов непрерывного пребывания за рулем транспортных средств и т.д.", - говорится в сообщении.
За каждый автомобиль должностные лица получали от 500 до 2000 гривен. В ходе обыска у подозреваемых обнаружили валюту на сумму около 70 тыс. грн, по версии правоохранителей, эти средства могут быть "черной прибылью" чиновников за одни сутки.
Им грозит наказание до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности с конфискацией имущества.
Напомним, в городе Павлоград Днепропетровской области работники Нацполиции, ГБР и СБУ разоблачили преступную группировку, которую организовал начальник Павлоградского отдела полиции.
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