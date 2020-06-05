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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
05 июня 2020, 10:20 51

Под Верховной Радой требуют отставки Авакова (протесты и отчет Авакова онлайн)

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05 июня 2020, 10:20 51
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Под зданием парламента собралось около 500 человек
Под зданием парламента собралось около 500 человек

В Киеве под зданием Верховной Рады проходит массовая акция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщают ряд СМИ, пишет RegioNews.

По данным hromadske, которое ведет стрим, под Верховной Радой и Кабинетом Министров всего запланировано четыре акции протеста.

Митингующие требуют отставки главы МВД из-за проваленной правоохранительной реформы, дел журналиста Шеремета и общественной активистки Екатерины Гандзюк, дела убийства 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, а также из-за изнасилования полицейскими женщины в Киевской области и перестрелки в Броварах.

Участники держат плакаты "Аваков-черт", "Долой Авакова", "0% доверия общества! Аваков пошел вон!".

Под здание парламента митингующие привезли автомобиль, на таких авто ездила милиция в 90-х. Активисты называют этот "бобик" памятником полицейской реформе. Его перевернули на бок и забросали файерами.

Параллельно министр внутренних дел Аваков отчитывается в Раде о работе МВД.

Тем временем, в Верховной раде говорят, что пока не будут обсуждать вопрос отставки Авакова, а в МВД обещают круглосуточный контроль за действиями полицейских.


Арсен Аваков министр отставка Верховная Рада МВД протесты
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