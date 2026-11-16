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В Украине цены на АЗС остаются нестабильными. Стало известно, сколько сейчас стоит заправить авто

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 16 ноября средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 91,60 гривны за литр (+0,53 гривны);

бензин А-95 – 87,95 гривны за литр (-0,13 гривны);

бензин А-92 – 84,70 гривны за литр (-0,08 гривны);

дизтопливо – 102,52 гривны за литр (-0,72 гривны);

автогаз – 62,05 гривны за литр (+0,26 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.