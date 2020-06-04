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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
04 июня 2020, 13:26 5

Мэр Садовой просит Верховную Раду расследовать "мусорную блокаду" Львова

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04 июня 2020, 13:26 5
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Фигурантами следствия, которое длится уже четыре года, являются бывшие высокопоставленные чиновники, а также народные депутаты
Фигурантами следствия, которое длится уже четыре года, являются бывшие высокопоставленные чиновники, а также народные депутаты

Львовский городской голова Андрей Садовой обратился к председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову с официальным обращением относительно расследования «мусорной блокады» города

Об этом Андрей Садовой написал на своей странице в Facebook, сообщает Regionews.

Официально обращаюсь к Верховной Раде Украины с инициативой создать временную следственную комиссию для расследования событий связанных с организацией "мусорной блокады” Львова.
Прошло 4 года со времени поджога Грибовицкого полигона и начала блокады. Следствие длится до сих пор. Фигурантами расследования являются бывшие высшие должностные лица, а также действующие народные депутаты.
Мы готовы предоставить ВСК все необходимые свидетельства и материалы", - заявил мэр Львова.

Официально обращаюсь к Верховной Раде Украины с инициативой создать временную следственную комиссию для расследования событий...

Опубликовано Андрей Садовый Среда, 3 июня 2020 года.

В самом обращении речь идет о том, что с 2016 года Львов оказался в сознательно организованной "мусорной блокаде”, целью организаторов которого было достижение конкретных, корыстных политических целей.

Цинизм ситуации заключается в том, что "мусорная блокада” города Львова организовывалась и выполнялась по политическим мотивам и на то время высшими должностными лицами государства со злоупотреблением ими предоставленной им власти", - написал Садовый.

По мнению мэра, блокада проявлялась в следующих действиях и преступлениях:

1. Поджог 28 мая 2016 года на Грибовичской полигоне твердых бытовых отходов и создания условий отсутствия места для вывоза твердых бытовых отходов города Львова.

2. Незаконное давление на руководителей предприятий, обслуживающих полигоны ТБО в Украине, с целью расторжения, а также дальнейшего незаключения договоров на прием и захоронение бытовых отходов на соответствующих полигонах. Такие действия были содеянные с целью создания условий накопления бытовых отходов на территории города Львова и отсутствия места для вывоза и захоронения таких отходов.

3. Физическое блокирование правоохранительными органами, а также иными третьими лицами спецтехники на выездах с города Львова и их преследование по территории Украины с целью их возвращения во Львов для продолжения накопления ТБО и создание условий дальнейшего загрязнения территории города Львова.

4. Сознательное уклонение руководителей государственных, а также правоохранительных органов от законной реакции на данную ситуацию и исполнение ими своих конституционных и законных функций и обязанностей;

5. Сознательное невыполнение руководителями государственных органов решений комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Далее Садовый отметил, что правоохранительным органам уже были предоставлены соответствующие заявления об организации "мусорной блокады” в г. Львове, к которым приложены доказательства и даны соответствующие показания.

Напомним, правоохранители Львовщины пресекли хищение бюджетных средств при вывозе мусора на свалки Киевской, Житомирской и других областей, завышая стоимость вывоза.


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