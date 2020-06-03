В одной из воинских частей Киева вспышка коронавируса, 27 инфицированных
В Киеве в военной части А0105 зафиксирована вспышка коронавирусной болезни, в общем наличие COVID-19 подтвердили в 27 человек.
Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает RegioNews.
Сообщается, что на объектах воинской части осуществлено дезинфекцию в очаге заболевания площадью 1800 квадратных метров.
Также представители Медицинских сил проводят мероприятия по выявлению возможных контактных лиц и их изоляции.
Отобрано более 150 образцов биологического материала для лабораторного исследования методом ПЦР. Командиру воинской части вручено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий с целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
По состоянию на 3 июня в военной части болеет 27 человек, из них 5 находятся на стационарном лечении, остальные находятся дома под наблюдением врачей. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
Напомним, по состоянию на 3 июня в Украине зафиксировано 24 тысячи 823 больных и 735 смертей.
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