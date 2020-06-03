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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
03 июня 2020, 17:58 2

Во Львове нет средств на выплату зарплаты работникам коммунальных предприятий

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03 июня 2020, 17:58 2
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Через значительные финансовые убытки и дыры в городском бюджете коммунальщики могут не получить зарплату уже в июне
Через значительные финансовые убытки и дыры в городском бюджете коммунальщики могут не получить зарплату уже в июне

Депутаты львовского городского совета проголосовали на сессии за участие Львовского горсовета в Программе поддержки муниципалитетов Украины в рамках чрезвычайного Пакета солидарности» ЕБРР, согласно которой город бы получил 700 млн грн для поддержки крупных КП, которые пострадали из-за коронавируса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на mediastar.net.ua.

Крупнейшие коммунальные предприятия Львова претерпели значительных финансовых убытков за время карантину и не имеют средств на зарплату в июне, рассказала заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

Денег на зарплату людям, которые работали в карантин, нет. Наши крупнейшие КП "Львовтеплоэнерго", "Львовэлектротранс", "Львовводоканал", АТП № 1, не имеют средств на выплату заработной платы в июне. Предприятия сейчас недофинансированы на 239 млн грн. Всего же на зарплату, электроэнергию, налоги, необходимо 472 млн грн, - подсчитала чиновник.

В городском бюджете Львова средств на дофинансирование коммунальных предприятий также нет.

Шанс выровнять ситуацию был бы, если бы 28 мая, депутатский корпус поддержал постановление об участии Львовского городского совета в Программе поддержки муниципалитетов Украины в рамках чрезвычайного Пакета солидарности" Европейского банка реконструкции и развития, согласно которой город бы получил 700 млн грн для поддержки крупных КП, которые пострадали из-коронавирус, в частности, на выплату заработной платы.

К большому сожалению, депутаты за это не проголосовали. Я не знаю, откуда они думают брать средства, потому что в бюджете средств на покрытие этих убытков нет", — подчеркнула заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, Работники Львовского тубдиспансера три месяца не получают зарплаты

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что за карантин в бюджете города нет денег, поэтому придется сократить 181-го работника мэрии.

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