Во Львове нет средств на выплату зарплаты работникам коммунальных предприятий
Депутаты львовского городского совета проголосовали на сессии за участие Львовского горсовета в Программе поддержки муниципалитетов Украины в рамках чрезвычайного Пакета солидарности» ЕБРР, согласно которой город бы получил 700 млн грн для поддержки крупных КП, которые пострадали из-за коронавируса
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на mediastar.net.ua.
Крупнейшие коммунальные предприятия Львова претерпели значительных финансовых убытков за время карантину и не имеют средств на зарплату в июне, рассказала заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.
Денег на зарплату людям, которые работали в карантин, нет. Наши крупнейшие КП "Львовтеплоэнерго", "Львовэлектротранс", "Львовводоканал", АТП № 1, не имеют средств на выплату заработной платы в июне. Предприятия сейчас недофинансированы на 239 млн грн. Всего же на зарплату, электроэнергию, налоги, необходимо 472 млн грн, - подсчитала чиновник.
В городском бюджете Львова средств на дофинансирование коммунальных предприятий также нет.
Шанс выровнять ситуацию был бы, если бы 28 мая, депутатский корпус поддержал постановление об участии Львовского городского совета в Программе поддержки муниципалитетов Украины в рамках чрезвычайного Пакета солидарности" Европейского банка реконструкции и развития, согласно которой город бы получил 700 млн грн для поддержки крупных КП, которые пострадали из-коронавирус, в частности, на выплату заработной платы.
К большому сожалению, депутаты за это не проголосовали. Я не знаю, откуда они думают брать средства, потому что в бюджете средств на покрытие этих убытков нет", — подчеркнула заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Напомним, Работники Львовского тубдиспансера три месяца не получают зарплаты
Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что за карантин в бюджете города нет денег, поэтому придется сократить 181-го работника мэрии.
Читайте также: Минус миллиард: Туристическая отрасль Львова подсчитывает убытки от карантина
- 19:54 03 июня Поток украинских работников в Польшу вырос почти втрое
- 19:35 03 июня В Кабмине исключают создание Консультативного совета с ОРДЛО
- 18:54 03 июня Иностранцы в будущем смогут покупать землю - Зеленский
- 18:40 03 июня Боевики обстреляли позиции ООС у Богдановки - штаб
- 18:22 03 июня На Троицу украинские телеканалы будут транслировать богослужения в прямом эфире
- 18:19 03 июня В Крыму отправили в СИЗО украинского пограничника Добринского
- 21:54 02 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:15 28 мая Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
- 12:00 27 мая "У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
- 17:00 28 мая Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
- 13:00 01 июня Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
- 13:00 29 мая Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"