Во Львове нет средств на выплату зарплаты работникам коммунальных предприятий

Через значительные финансовые убытки и дыры в городском бюджете коммунальщики могут не получить зарплату уже в июне

Через значительные финансовые убытки и дыры в городском бюджете коммунальщики могут не получить зарплату уже в июне

Депутаты львовского городского совета проголосовали на сессии за участие Львовского горсовета в Программе поддержки муниципалитетов Украины в рамках чрезвычайного Пакета солидарности» ЕБРР, согласно которой город бы получил 700 млн грн для поддержки крупных КП, которые пострадали из-за коронавируса

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