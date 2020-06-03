В Украине возрос процент смертности от коронавируса

За месяц количество летальных случаев выросло на 0,5%

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За месяц количество летальных случаев выросло на 0,5%

По сравнению с данными на конец апреля, за месяц в Украине выросла смертность от коронавируса.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины.

Так, по состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тысяч населения. Показатель летальности - 3%. Для сравнения, показатель летальности по состоянию на 30 апреля составлял 2,5%.

Также отмечается, что прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущим месяцем составил + 3,5%.

В Центре напомнили, что даже в условиях ослабления карантина следует тщательно соблюдать правила физического дистанцирования, респираторной и личной гигиены, так как COVID-19 может жить часами или даже днями на поверхностях. Физическая дистанция помогает ограничить возможности контакта с загрязненными поверхностями и инфицированными людьми вне дома.

Напомним, по состоянию на 30 апреля в Украине было зафиксировано 10 тысяч 406 больных коронавирусом и 261 умерший человек. По состоянию на 3 июня – 24 тысячи 823 больных и 735 смертей.