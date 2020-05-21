Польша упростила въезд работникам из Украины во время карантина
Сезонные работники из Украины, которые будут работать на предприятиях сельского хозяйства и на фермах во время карантина, а не будут проходить самоизоляцию в течение 14 дней.
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский изданию Rmf24, передает RegioNews.
По его словам, отсутствие сезонных работников в связи с пандемией коронавируса также влияет на страны Западной Европы, и Министерство сельского хозяйства пытается помочь польским хозяйствам в решении этой проблемы.
Мы не знаем, каким будет масштаб этого явления и сколько этих работников приедет в Польшу", - сказал он.
Министр пояснил, что для работников из Украины введены значительные упрощения.
Иностранцы, которые приезжают на фермы, могут во время карантина выполнять работы с первого дня их пребывания, чего нет в других отраслях", - добавил Ардановский.
Напомним, 16 мая, согласно распоряжению Кабинета министров, восстанавливает работу пункт пропуска "Шегини" на польско-украинской границе.
Кабинет министров Украины во время заседания 20 мая одобрил постановление о возобновлении работы 66 пунктов пропуска на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Молдовой.
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