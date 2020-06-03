Правительство ослабляет карантин в Украине с 5 июня: что известно

Будет ограничена работа учреждений оздоровления и отдыха детей

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Будет ограничена работа учреждений оздоровления и отдыха детей

Кабинет министров принял решение об очередном ослаблении карантина с 5 июня, которое затронет церкви, рестораны и самоизоляции пожилых людей.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время заседания правительства, передает RegioNews.

В Украине разрешается проводить церковные службы и религиозные обряды в помещениях и на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции не менее полутора метров, и в помещении – при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м. площади здания.

Уже с пятницы, 5 июня, рестораны смогут принимать посетителей при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Весь персонал заведения должен использовать средства индивидуальной защиты лица, глаз и рук, а клиенты, кроме времени приема пищи, маски или респираторы.

Также люди старше 60-ти смогут не соблюдать самоизоляцию и покидать дом.

Возможно будет проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Кроме того, разрешена перевозка пассажиров легковыми автомобилями до 5 человек одновременно включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и ЧС обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений.

Напомним, в Украине по состоянию на 3 июня выявили 24 823 случая коронавирусной инфекции, за последние сутки обнаружили 483 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.