В зоне ООС 7 обстрелов, один военный ранен - штаб
2 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
У Павлополя российские наемники открывали огонь из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку населенных пунктов Богдановка и Старогнатовка враг выпустил 20 мин 82-го калибра, а по защитникам Марьинки применил снайперское оружие. Защитников Водяного захватчики обстреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Майорска оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а опорные пункты у Новозвановки обстреляли из стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Наши воины вели огонь, потери противника уточняются. На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов, один украинский защитник получил ранения.
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