Сутки в ООС: боевики трижды обстреляли украинских военных, есть раненый
За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов, один украинский защитник получил ранения.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Раненый украинский военнослужащий был доставлен в военное медицинское учреждение. Его состояние здоровья - удовлетворительное.
Обстрелы велись вблизи Гнутово и Попасной из гранатометов различных систем, а также применения беспилотного летательного аппарата. Украинские военные открывали огонь в ответ. По данным разведки, за прошедшие сутки были ранены двое оккупантов.
От начала текущих суток российские вооруженные формирования открыли огонь неподалеку Майорска. Ни один военный не пострадал.
"Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами”, — резюмировали военнослужащие.
Напомним, сутками ранее, украинские войска ликвидировали одного и ранили двоих оккупантов.
- 12:31 02 июня В Киеве накрыли нарколабораторию с товаром на два миллиона
- 12:17 02 июня Во Львовской области обнаружили десять беспилотников неизвестного происхождения
- 12:14 02 июня С кастрюлями и ложками: под Кабмином прошел митинг за открытие ресторанов
- 11:46 02 июня В Одессе на рынке произошел конфликт со стрельбой, есть потерпевшие
- 11:31 02 июня Во всем виноват Ермак: нардеп прокомментировал незаконное назначение главы Печерской РГА
- 11:09 02 июня СБУ подтвердило задержание украинского пограничника спецслужбами РФ
- 22:02 01 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:00 26 мая Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
- 13:15 28 мая Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
- 12:00 27 мая "У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
- 17:00 28 мая Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
- 13:00 29 мая Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"