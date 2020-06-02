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Сутки в ООС: боевики трижды обстреляли украинских военных, есть раненый
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02 июня 2020, 08:24 11

Сутки в ООС: боевики трижды обстреляли украинских военных, есть раненый

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02 июня 2020, 08:24 11
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Состояние здоровья раненного - удовлетворительное
Фото: Facebook
Состояние здоровья раненного - удовлетворительное

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов, один украинский защитник получил ранения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Раненый украинский военнослужащий был доставлен в военное медицинское учреждение. Его состояние здоровья - удовлетворительное.

Обстрелы велись вблизи Гнутово и Попасной из гранатометов различных систем, а также применения беспилотного летательного аппарата. Украинские военные открывали огонь в ответ. По данным разведки, за прошедшие сутки были ранены двое оккупантов.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования открыли огонь неподалеку Майорска. Ни один военный не пострадал.

"Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами”, — резюмировали военнослужащие.

Напомним, сутками ранее, украинские войска ликвидировали одного и ранили двоих оккупантов.


Донбасс ООС война боевики Донецк
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