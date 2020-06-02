Украина готовится открыть первые КПВВ на Донбассе: стала известна дата
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничении в зоне проведения ООС после 10 июня.
Об этом он сообщил на совещании у президента Владимира Зеленского, передает RegioNews.
Также в ходе совещания отмечено, что адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех: Львовской, Ровенской и Черновицкой, и почти везде произошел переход к третьему этапу смягчения ограничительных мер.
В ОП отмечают, что после начала внедрения карантинных смягчений значительных вспышек болезни в стране не произошло. К тому же в Украине держится плато заболеваемости. За минувшие сутки выздоровели 388 человек, а заболели – 328.
"Нам на самом деле удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии. Этому способствовала и ответственность украинцев, и стратегия сдерживания, которую мы детально и тщательно разрабатывали и меняли при необходимости. Теперь у нас есть опыт, понимание и выдержка, если придет вторая волна. Надеюсь, тогда человечество будет более готовым", – заявил президент.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов, один украинский защитник получил ранения.
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