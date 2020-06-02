14:21  02 июня
ФСБ России заявила о задержании украинского военного на границе с Крымом
13:11  02 июня
"Слуги народа" начали сбор подписей за отставку Авакова
13:03  02 июня
Украинские ПЦР-тесты работают правильно – Ляшко
UA | RU
UA | RU
02 июня 2020, 14:19 8

Украина готовится открыть первые КПВВ на Донбассе: стала известна дата

Читайте також
українською мовою
02 июня 2020, 14:19 8
Читайте також українською мовою
Первые контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения в зоне проведения ООС будут открывать после 10 июня
Фото: из открытых источников
Первые контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения в зоне проведения ООС будут открывать после 10 июня

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничении в зоне проведения ООС после 10 июня.

Об этом он сообщил на совещании у президента Владимира Зеленского, передает RegioNews.

Также в ходе совещания отмечено, что адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех: Львовской, Ровенской и Черновицкой, и почти везде произошел переход к третьему этапу смягчения ограничительных мер.

В ОП отмечают, что после начала внедрения карантинных смягчений значительных вспышек болезни в стране не произошло. К тому же в Украине держится плато заболеваемости. За минувшие сутки выздоровели 388 человек, а заболели – 328.

"Нам на самом деле удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии. Этому способствовала и ответственность украинцев, и стратегия сдерживания, которую мы детально и тщательно разрабатывали и меняли при необходимости. Теперь у нас есть опыт, понимание и выдержка, если придет вторая волна. Надеюсь, тогда человечество будет более готовым", – заявил президент.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов, один украинский защитник получил ранения.


ООС граница КПВВ контроль президент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
01 июня 2020, 22:02
Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
26 мая 2020, 14:00
Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
28 мая 2020, 13:15
"У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
27 мая 2020, 12:00
Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
28 мая 2020, 17:00
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
Последние Популярные
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Юрий Бутусов
Все блоги »
Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
01 июня 2020, 13:00
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
Все публикации »
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Все видео »
Буряк Владимир
Городской голова Запорожья
Симчишин Александр
Городской голова Хмельницкого
Сухомлин Сергей
Городской голова Житомира
Все досье »