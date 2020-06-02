Резников рассказал о возможности широкомасштабной войны с РФ
В Украине не может состояться широкомасштабной войны с Российской Федерацией. Широкомасштабной войны не может быть, в частности, в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса.
Как передает RegioNews, об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
По его словам, в Украине с 2014 года продолжается война и большей угрозы трудно придумать.
"Большей угрозы я не вижу. Продвижение российских войск глубже в территорию Украины я уже не вижу как угрозу, потому что 350 тысяч украинских военных прошли испытания на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не владеют, в том числе много европейских стран. Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны быть на сегодняшний день не может", - сказал Резников.
Он также добавил, что "Украина живет с этим вызовом шесть лет и своей кровью платит за спокойствие Европы".
Напомним, за последние сутки в зоне действия ООС был ранен один украинский военнослужащий.
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