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02 июня 2020, 14:44 5

СБУ в Мариуполе разоблачили террориста из "группы Безлера", который пытал украинских военных

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02 июня 2020, 14:44 5
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Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Фото: ssu.gov.ua
Ему грозит до 15 лет лишения свободы

Контрразведчики СБУ задержали в Мариуполе бывшего боевика из "группы Безлера", который принимал участие в пытках украинских военных и мирного населения во временно оккупированном Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует RegioNews.

Правоохранители установили, что в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к террористической группе российского диверсанта, подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера.

У боевиков он отвечал за так называемый информационный блок и занимался антиукраинской пропагандой. В частности, присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, фиксировал на камеру выбитые "признания" и размещал все это на сайтах террористов и в соцсетях.

Кроме того, применяя физическое и моральное давление и угрожая оружием, боевик унижал пленных, заставлял их выполнять различные хозяйственные работы.

В 2015 году, когда начались криминальные разборки за передел сфер влияния между террористами, он испугался за свою жизнь и убежал на мирную территорию Украины.

Недавно силовики обнаружили злоумышленника в Мариуполе. По месту его проживания провели обыски.

Боевику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УКУ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, ФСБ России заявила, что задержала украинского военного, об исчезновении которого на адмінкордоні между Херсонской областью и анексованим Крымом сообщили Вооруженные силы Украины.


террористы боевики военные СБУ война Мариуполь
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