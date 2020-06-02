СБУ в Мариуполе разоблачили террориста из "группы Безлера", который пытал украинских военных
Контрразведчики СБУ задержали в Мариуполе бывшего боевика из "группы Безлера", который принимал участие в пытках украинских военных и мирного населения во временно оккупированном Донбассе.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует RegioNews.
Правоохранители установили, что в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к террористической группе российского диверсанта, подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера.
У боевиков он отвечал за так называемый информационный блок и занимался антиукраинской пропагандой. В частности, присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, фиксировал на камеру выбитые "признания" и размещал все это на сайтах террористов и в соцсетях.
Кроме того, применяя физическое и моральное давление и угрожая оружием, боевик унижал пленных, заставлял их выполнять различные хозяйственные работы.
В 2015 году, когда начались криминальные разборки за передел сфер влияния между террористами, он испугался за свою жизнь и убежал на мирную территорию Украины.
Недавно силовики обнаружили злоумышленника в Мариуполе. По месту его проживания провели обыски.
Боевику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УКУ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, ФСБ России заявила, что задержала украинского военного, об исчезновении которого на адмінкордоні между Херсонской областью и анексованим Крымом сообщили Вооруженные силы Украины.
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