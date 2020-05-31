"Черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ могут отправить во Францию
Власти Ирана обвинили Украину в "задержках" и заявили о намерении отправить "черные ящики" с сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" во Францию.
Об этом сообщает иранское издание ISNA, передает RegioNews.
В ответ на задержку украинской стороны Иран, скорее всего, отправит черный ящик украинского самолета во Францию", - говорится в сообщении.
Однако, по словам министра транспорта Канады Марка Гарно, Иранская власть не выполнила обещание о передаче бортовых самописцев. Ранее задержку объясняли пандемией коронавируса.
Иран пообещал передать "ящики" Украине, однако этого не произошло. Они сказали, что передадут "ящики" в течение двух недель, но это совпало со вспышкой COVID-19 в Иране и они объяснили, что не имели в то время возможности решать этот вопрос", - сказал Марк Гарно.
Напомним, 16 февраля Иран признал, что не может расшифровать "черные ящики" украинского самолета. После этого секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что самописцы могут расшифровать в Украине.
СПРАВКА: пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) был сбит двумя иранскими ракетами 8 января 2020 года, всего через несколько минут после того, как он поднялся в воздух в международном аэропорту Тегерана.
В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа). 11 января власти Ирана сообщили, что сбили самолет по ошибке, "на фоне напряженной ситуации, вызванной агрессивными действиями США".
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