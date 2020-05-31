"Черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ могут отправить во Францию

Иран отказывается вернуть бортовые самописцы Украине

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Иран отказывается вернуть бортовые самописцы Украине

Власти Ирана обвинили Украину в "задержках" и заявили о намерении отправить "черные ящики" с сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" во Францию.

Об этом сообщает иранское издание ISNA, передает RegioNews.

В ответ на задержку украинской стороны Иран, скорее всего, отправит черный ящик украинского самолета во Францию​​", - говорится в сообщении.

Однако, по словам министра транспорта Канады Марка Гарно, Иранская власть не выполнила обещание о передаче бортовых самописцев. Ранее задержку объясняли пандемией коронавируса.

Иран пообещал передать "ящики" Украине, однако этого не произошло. Они сказали, что передадут "ящики" в течение двух недель, но это совпало со вспышкой COVID-19 в Иране и они объяснили, что не имели в то время возможности решать этот вопрос", - сказал Марк Гарно.

Напомним, 16 февраля Иран признал, что не может расшифровать "черные ящики" украинского самолета. После этого секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что самописцы могут расшифровать в Украине.

СПРАВКА: пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) был сбит двумя иранскими ракетами 8 января 2020 года, всего через несколько минут после того, как он поднялся в воздух в международном аэропорту Тегерана.

В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа). 11 января власти Ирана сообщили, что сбили самолет по ошибке, "на фоне напряженной ситуации, вызванной агрессивными действиями США".