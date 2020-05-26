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26 мая 2020, 18:33 2

Аэропорт "Львов" планирует начать работу 15 июня

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26 мая 2020, 18:33 2
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В аэропорт будут пускать пассажиров в масках и с соблюдением дистанции
Фото: Аэропорт "Львов"
В аэропорт будут пускать пассажиров в масках и с соблюдением дистанции

С 15 июня международный аэропорт «Львов» им. Данила Галицкого готовится возобновить авиасообщение.

Об этом заявила директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская, сообщает RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Есть такая надежда, что в пятницу примут решение, что наш регион может принимать авиасообщение с 15 июня", – сказала Татьяна Романовская.

По ее словам, аэропорт соответствует всем критериям для восстановления работы.

"Агенты по регистрации будут иметь отдельную одежду и защитные маски. Также поставим стеклянные барьеры на стойках регистрации на посадку… Уже сейчас мы клеим ограничения в зале регистрации, ограничиваем сиденья через одно", – рассказали в аэропорту.

Романовская также добавила, что в терминал аэропорта смогут заходить только пассажиры, прошедшие температурный скрининг. Они должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

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