Аэропорт "Львов" планирует начать работу 15 июня
С 15 июня международный аэропорт «Львов» им. Данила Галицкого готовится возобновить авиасообщение.
Об этом заявила директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская, сообщает RegioNews со ссылкой на УНИАН.
Есть такая надежда, что в пятницу примут решение, что наш регион может принимать авиасообщение с 15 июня", – сказала Татьяна Романовская.
По ее словам, аэропорт соответствует всем критериям для восстановления работы.
"Агенты по регистрации будут иметь отдельную одежду и защитные маски. Также поставим стеклянные барьеры на стойках регистрации на посадку… Уже сейчас мы клеим ограничения в зале регистрации, ограничиваем сиденья через одно", – рассказали в аэропорту.
Романовская также добавила, что в терминал аэропорта смогут заходить только пассажиры, прошедшие температурный скрининг. Они должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.
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