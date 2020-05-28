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28 мая 2020, 15:46 10

МАУ уволит 900 сотрудников из-за пандемии коронавируса

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28 мая 2020, 15:46 10
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Авиаперевозчик планирует сократить дальнемагистральный флот
Авиаперевозчик планирует сократить дальнемагистральный флот

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начала процесс вынужденного сокращения 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения в связи с введенными карантинными мерами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сейчас менеджмент компании принимает все возможные меры по сокращению расходов и генерированию доходов от разовых рейсов. Наша цель - сохранить компанию и ключевой персонал, в частности летный. К большому нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ", - сообщает президент МАУ Евгений Дыхне.

Он подчеркнул, что в связи с введением с 17 марта текущего года ограничительных мер на регулярные пассажирские авиаперевозки, работа МАУ была практически остановлена.

В пресс-службе также отмечают, что МАУ уже начала процесс сокращения персонала в соответствии с законодательством, что потребует минимум двух месяцев.

Помимо этого, в компании планируют сократить дальнемагистральный флот.

Напомним, ранее сообщалось, что МАУ закрыла продажу билетов на международные авиарейсы до 1 июля.


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