МАУ уволит 900 сотрудников из-за пандемии коронавируса
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начала процесс вынужденного сокращения 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения в связи с введенными карантинными мерами.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.
"Сейчас менеджмент компании принимает все возможные меры по сокращению расходов и генерированию доходов от разовых рейсов. Наша цель - сохранить компанию и ключевой персонал, в частности летный. К большому нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ", - сообщает президент МАУ Евгений Дыхне.
Он подчеркнул, что в связи с введением с 17 марта текущего года ограничительных мер на регулярные пассажирские авиаперевозки, работа МАУ была практически остановлена.
В пресс-службе также отмечают, что МАУ уже начала процесс сокращения персонала в соответствии с законодательством, что потребует минимум двух месяцев.
Помимо этого, в компании планируют сократить дальнемагистральный флот.
Напомним, ранее сообщалось, что МАУ закрыла продажу билетов на международные авиарейсы до 1 июля.
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