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17 февраля 2020, 15:10 3

Украина может расшифровать "черные ящики" сбитого Ираном самолета МАУ - Данилов

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17 февраля 2020, 15:10 3
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"Черные ящики" сбитого Иране самолета МАУ могут расшифровать в Украине. Об этом заявил журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
"Черные ящики" сбитого Иране самолета МАУ могут расшифровать в Украине. Об этом заявил журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

"Это (расшифровка, - ред.) может при определенных условиях состояться на территории Украины. Единственное, что мы не можем сейчас сказать, когда это произойдет, потому что должны быть прописаны все специалисты, кто этим будет заниматься", - отметил он.
Данилов отметил, что "черные ящики" повреждены и расшифровывать их нужно быстрее.
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы МАУ согласно нормам международного права.
Напомним, 8 января вскоре после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

В результате трагедии погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

11 января Иран официально признал, что сбил украинский пассажирский самолет МАУ, но подчеркнул, что сделал это случайно.

20 января Иран обнародовал второй предварительный отчет о самолете МАУ


МАУ Іран літак
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