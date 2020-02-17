Украина может расшифровать "черные ящики" сбитого Ираном самолета МАУ - Данилов

"Черные ящики" сбитого Иране самолета МАУ могут расшифровать в Украине. Об этом заявил журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

"Черные ящики" сбитого Иране самолета МАУ могут расшифровать в Украине. Об этом заявил журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

"Это (расшифровка, - ред.) может при определенных условиях состояться на территории Украины. Единственное, что мы не можем сейчас сказать, когда это произойдет, потому что должны быть прописаны все специалисты, кто этим будет заниматься", - отметил он.

Данилов отметил, что "черные ящики" повреждены и расшифровывать их нужно быстрее.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы МАУ согласно нормам международного права.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

В результате трагедии погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

11 января Иран официально признал, что сбил украинский пассажирский самолет МАУ, но подчеркнул, что сделал это случайно.

20 января Иран обнародовал второй предварительный отчет о самолете МАУ