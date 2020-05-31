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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
31 травня 2020, 18:38 13

"Чорні ящики" збитого в Ірані Літака МАУ можуть відправити у Францію

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31 травня 2020, 18:38 13
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Іран відмовляється повернути бортові самописці Україні
Фото: flickr
Іран відмовляється повернути бортові самописці Україні

Влада Ірану звинуватила Україну у "затримках" і заявила про наміри відправити "чорні ящики" із збитого літака "Міжнародних авіаліній України" до Франції.

Про це повідомляє іранське видання ISNA, передає RegioNews.

У відповідь на затримку української сторони Іран, швидше за все, відправить чорний ящик українського літака до Франції", - йдеться в повідомленні.

Однак за словами міністра транспорту Канади Марка Гарно, Іранська влада не виконала обіцянку про передачу бортових самописців. Раніше затримку пояснювали пандемією коронавірусу.

Іран пообіцяв передати "скриньки" Україні, однак цього не сталося. Вони сказали, що передадуть "скриньки" упродовж двох тижнів, але це збіглося в часі із спалахом COVID-19 в Ірані і вони пояснили, що не мали на той час змоги вирішувати це питання", - сказав Марк Гарно.

Нагадаємо, 16 лютого Іран визнав, що не може розшифрувати чорні ящики українського літака. Після цього секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що самописці можуть розшифрувати в Україні.

ДОВІДКА: пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) був збитий двома іранськими ракетами 8 січня 2020 року, всього через кілька хвилин після того, як він піднявся в повітря в міжнародному аеропорту Тегерана.

В результаті загинули всі 176 людей, які перебували на борту, в тому числі 11 громадян України (2 пасажири і 9 членів екіпажу). 11 січня влада Ірану повідомили, що збили літак помилково, "на тлі напруженої ситуації, викликаної агресивними діями США".


Іран МАУ Франція літак
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