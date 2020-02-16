Иран признал, что не может расшифровать черные ящики украинского самолета

Тегеран готов позволить заняться расшифровкой черных ящиков сбитого "Боинга" американским специалистам, но это должно происходить в Иране в присутствии иранских представителей

Тегеран готов позволить заняться расшифровкой черных ящиков сбитого "Боинга" американским специалистам, но это должно происходить в Иране в присутствии иранских представителей

Это признал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью американскому телеканалу NBC, пишет RegioNews.

"Мы должны расследовать этот случай, потому что мы пострадали от него больше всего", - заявил Зариф, напомнив, что большинство из 167 пассажиров были гражданами Ирана или имели семьи в этой стране".

По его словам, Иран просил США, Францию и Канаду помочь в расшифровке бортовых самописцев, но помощи не получил. "Я не сторонник теорий заговора. Но почему они не дают нам инструментов для расшифровки черных ящиков ? Это остается вопросом", - отметил Зариф.

На данный момент расшифровкой бортовых самописцев не занимается никто, поскольку у Ирана нет необходимых для этого технологий, сообщил министр. Глава иранского МИД оговорился, что Тегеран готов передать черные ящики "Боинга" американским специалистам при условии, что те будут проводить расшифровку в Иране в присутствии его представителей.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) был сбит двумя иранскими ракетами 8 января 2020, всего через несколько минут после того, как он поднялся в воздух в международном аэропорту Тегерана.

В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа). 11 января власти Ирана сообщили, что сбили самолет по ошибке, "на фоне напряженной ситуации, вызванной агрессивными действиями США".