Мерседес за 3 миллиона, бизнес с россиянином и почти $400 тысяч наличных: Ермак подал декларацию

Активы руководителя Офиса Президента Украины более чем в 10 раз превышают его доходы

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Активы руководителя Офиса Президента Украины более чем в 10 раз превышают его доходы

За прошлый год глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак получил 255 тысяч гривен дохода от предпринимательской и адвокатской деятельности.

Об этом свидетельствуют данные декларации о доходах Ермака за 2019 год, которую он подал 30 мая 2020 года, передает RegioNews.

В частности, он получил 151 тысячу гривен дохода от предпринимательской деятельности, 42 тысячи и 10 тысяч гривен зарплаты в адвокатском объединении "Международная юридическая компания" и ООО "Международная юридическая компания", 49 тысяч зарплаты по совместительству в ООО "Международная юридическая компания" 1300 гривен гонорара в "медийной группе европейского партнерства" и 1000 грн от отчуждения ценных бумаг.

Ермак хранит наличными 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро, также у него размещено 26 тысяч 803 грн в "ОТП Банк".

С августа 2015 году он пользуется автомобилем Toyota Camry, который принадлежит третьему лицу. Также Ермак 20 марта после скандала в СМИ задекларировал приобретение 11 марта автомобиля Mercedes-Benz S350 за 3 миллиона 203 тысяч гривен.

Руководитель Офиса президента в прошлом году занял 1 миллион 380 тысяч гривен ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп". Кроме того, в 2006 году он взял кредит в "Альфа-Банке" на 4 миллиона 377 тысяч гривен, за которым еще должен выплатить 3 миллиона 328 тысяч гривен. В 2005 году Ермак приобрел квартиру в Киеве площадью 107,8 м2 за 3 миллиона 535 тысяч гривен.

Согласно данным аналитического модуля портала declarations.com.ua, сумма денежных активов декларанта и семьи в 10+ раз выше за сумму всех доходов декларанта и семьи.

С 1999 года Ермак владеет 10% ЗАО "Интерпромфинанс Украина" (90% этого предприятия принадлежит российскому бизнесмену и банкиру Рахамиму Емануилову).

С 2001 года Ермак владеет 50% ООО "Интерпромфинанс-Безопасность" (деятельность частных охранных служб). С 2012 года Ермак владеет 99% ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" (распространение и производство кино- и видеофильмов, ТВ-программ), с ноября 2014 100% корпоративных прав ООО "Эр Пи Ай" (компоновка кино- и видеофильмов, телевизионных программ), с 2004 года 50% ООО "Международная фармацевтическая группа" (второй учредитель - народный депутат от "Слуги народа" Андрей Задорожный).

С 2002 года Ермаку принадлежит 0,01% ООО "Виссон Юкрейн Технолоджис" (исследование и экспериментальные разработки в области естественных и технических наук; 99% - у "Виссон Лимитед", Британские Виргинские острова ), с 2018 года - 33,33% в ООО "Ама Вижн" (производство кино- и видеофильмов, ТВ-программ).

Глава Офиса президента указал, что является конечным бенефициаром ассоциации "Украинский-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования", ООО "М.Е.П." (Деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам налогообложения), ООО "Украинский-грузинская медийная компания" (производство кино- и видеофильмов, ТВ-программ).

Ермак является членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", руководителем ассоциации "Украинский-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования" и организации "Наша гордость".

Также Ермак является членом общественных организаций "Украинская киноакадемия", "Видчуй", "Союз предпринимателей теле и киноиндустрии", "Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения", профессионального объединения "Национальная ассоциация адвокатов Украины", Всеукраинской организации "Союз специалистов в сфере охраны психического здоровья Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что свои декларации показали президент Украины Владимир Зеленский, лидер "Батькивщини" Юлия Тимошенко и спикер парламента Дмитрий Разумков.