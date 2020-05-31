Мерседес за 3 мільйони, бізнес із росіянином і майже $400 тисяч готівки: Єрмак подав декларацію

Активи керівника Офісу Президента України більше ніж в 10 разів перевищують його доходи

Фото: скріншот відео

Активи керівника Офісу Президента України більше ніж в 10 разів перевищують його доходи

За минулий рік глава Офісу Президента України Андрій Єрмак отримав 255 тисяч гривень доходу від підприємницької та адвокатської діяльності.

Про це свідчать дані декларації про доходи Єрмака за 2019 рік, яку він подав 30 травня 2020 року, передає RegioNews.

Зокрема, він отримав 151 тисячу гривень доходу від підприємницької діяльності, 42 тисячі і 10 тисяч гривень зарплати в адвокатському об'єднанні "Міжнародна правнича компанія" і ТОВ "Міжнародна правнича компанія", 49 тисяч зарплати за сумісництвом в ТОВ "Міжнародна правнича компанія", 1300 гривень гонорару в "Медійній групі європейського партнерства" і 1 тисячу грн від відчуження цінних паперів.

Єрмак зберігає готівкою 347 тисяч доларів і 50 тисяч євро, також у нього розміщено 26 тис. 803 грн в "ОТП Банку".

З серпня 2015 року він користується автомобілем Toyota Camry, який належить третій особі. Також Єрмак 20 березня після скандалу в ЗМІ задекларував придбання 11 березня автомобіля Mercedes-Benz S350 за 3 мільйони 203 тисяч гривень.

Керівник Офісу президента у минулому році позичив 1 мільйон 380 тисяч гривень ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп". Крім того, у 2006 році він взяв кредит у "Альфа-Банку" на 4 мільйони 377 тисяч гривень, за яким ще має виплатити 3 мільйони 328 тисяч гривень. У 2005 році Єрмак придбав квартиру в Києві площею 107,8 м2 за 3 мільйони 535 тисяч гривень.

Згідно із даними аналітичного модуля порталу declarations.com.ua, сума грошових активів декларанта і родини в 10+ разів вища за суму всіх доходів декларанта і родини.

Із 1999 року Єрмак володіє 10% ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна" (90% цього підприємства належить російському бізнесменові та банкіру Рахаміму Емануілову).

З 2001 року Єрмак володіє 50% ТОВ "Інтерпромфінанс-Безпека" (діяльність приватних охоронних служб). З 2012 року Єрмак володіє 99% ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" (поширення і виробництво кіно- і відеофільмів, ТБ-програм), з листопада 2014 року 100% корпоративних прав ТОВ "Ер Пі Ай" (компоновка кіно- і відеофільмів, телевізійних програм), з 2004 року 50% ТОВ "Міжнародна фармацевтична група" (другий засновник - народний депутат від "Слуги народу" Андрій Задорожний).

З 2002 року Єрмаку належить 0,01% ТОВ "Віссон Юкрейн Технолоджіс" (дослідження і експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук; 99% - у "Віссон Лімітед", Британські Віргінські острови), з 2018 року - 33,33% в ТОВ "Ама Віжн" (виробництво кіно- і відеофільмів, ТБ-програм).

Глава Офісу президента вказав, що є кінцевим бенефіціаром асоціації "Українсько-грузинське співробітництво в сфері іноземного інвестування", ТОВ "М.Е.П." (Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, консультування з питань оподаткування), ТОВ "Українсько-грузинська медійна компанія" (виробництво кіно- і відеофільмів, ТБ-програм).

Єрмак є членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром", керівником асоціації "Українсько-грузинське співробітництво в сфері іноземного інвестування" та організації "Наша гордість".

Також Єрмак є членом громадських організацій "Українська кіноакадемія", "Відчуй", "Союз підприємців теле і кіноіндустрії", "Союз споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення", професійного об'єднання "Національна асоціація адвокатів України", всеукраїнської організації "Союз фахівців у сфері охорони психічного здоров'я України".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що свої декларації показали президент України Володимир Зеленський, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та спікер парламенту Дмитро Разумков.