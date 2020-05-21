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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
21 мая 2020, 15:38 8

Аваков, Степанов и Немчинов привезли Буковине реанимационный вертолет

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21 мая 2020, 15:38 8
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Сразу три министры посетили Черновицкую область, которая больше всего страдает от коронавирус
Сразу три министры посетили Черновицкую область, которая больше всего страдает от коронавирус

Сегодня, 21 мая, в Черновцах с рабочей поездкой находились министр внутренних дел Арсен Аваков, министр Кабинета министров Олег Немчинов и министр здравоохранения Максим Степанов.

Во время поездки министров как частное лицо сопровождал экс-премьер Арсений Яценюк, который, как известно, родом из Черновцов.

Об этом передает корреспондент RegioNews.

Еще перед прибытием чиновников, здание ОГА окружили кордонами полицейских в штатском и масках.

Фото: ИА АСС

Под стенами Черновицкой облгосадминистрации министров встретили сразу несколько пикетов.Одни пикетчики выражали недовольство принятым перспективным планом развития общин, другие – ликвидацией детского противотуберкулезного санатория в Черновцах.

Фото: Молодой буковинец

Пообщавшись с пикетчиками министры Аваков и Степанов разошлись инспектировать лечебные учреждения города. Арсен Аваков посетил областной госпиталь МВД, а Максим Степанов – областную больницу и Черновицкую городскую больницу №1. Именно на эти две больницы приходится основная нагрузка в лечении больных COVID-19.

Степанов пообщался с медиками и проверил состояние выплат врачам, однако никаких причин высокой заболеваемости на Буковине министр не озвучил.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов и Министр Кабинета Министров Олег Немчінов находятся с рабочим...

Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Четверг, 21 мая 2020 года.

После посещения больниц на брифинге в черновицком аэропорту был представлен реанимационный вертолет МЧС Украины, который временно будет находиться на Буковине. Он предназначен для одновременной транспортировки 4-6 больных из удаленных уголков Буковины до областного центра, а в особенно сложных случаях – в лечебные учреждения Киева.

Вертолет оснащен двумя аппаратами ИВЛ, кислородной поддержкой, отсосами и инфузоматами.

Экипаж вертолета состоит из высококлассных специалистов, которые до эпидемии коронавирус работали в африканском Мали во время эпидемии Эболы.

Журналистам также показали капсулы для транспортировки инфекционных больных, дезинфекционный коридор и спецкостюмы летчиков и медиков.


Напомним, на сегодня в Черновицкой области зафиксировано 2842 случаи коронавірусної болезни, и это больше всего в Украине. От недуга скончалось уже 118 буковинцев, выздоровели 730.


коронавирус Арсен Аваков Черновцы медики Арсений Яценюк Максим Степанов
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