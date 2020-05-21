Аваков, Степанов и Немчинов привезли Буковине реанимационный вертолет

Сразу три министры посетили Черновицкую область, которая больше всего страдает от коронавирус

Сразу три министры посетили Черновицкую область, которая больше всего страдает от коронавирус

Сегодня, 21 мая, в Черновцах с рабочей поездкой находились министр внутренних дел Арсен Аваков, министр Кабинета министров Олег Немчинов и министр здравоохранения Максим Степанов.

Во время поездки министров как частное лицо сопровождал экс-премьер Арсений Яценюк, который, как известно, родом из Черновцов.

Об этом передает корреспондент RegioNews.

Еще перед прибытием чиновников, здание ОГА окружили кордонами полицейских в штатском и масках.

Фото: ИА АСС

Под стенами Черновицкой облгосадминистрации министров встретили сразу несколько пикетов.Одни пикетчики выражали недовольство принятым перспективным планом развития общин, другие – ликвидацией детского противотуберкулезного санатория в Черновцах.

Фото: Молодой буковинец

Пообщавшись с пикетчиками министры Аваков и Степанов разошлись инспектировать лечебные учреждения города. Арсен Аваков посетил областной госпиталь МВД, а Максим Степанов – областную больницу и Черновицкую городскую больницу №1. Именно на эти две больницы приходится основная нагрузка в лечении больных COVID-19.

Степанов пообщался с медиками и проверил состояние выплат врачам, однако никаких причин высокой заболеваемости на Буковине министр не озвучил.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов и Министр Кабинета Министров Олег Немчінов находятся с рабочим... Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Четверг, 21 мая 2020 года.

После посещения больниц на брифинге в черновицком аэропорту был представлен реанимационный вертолет МЧС Украины, который временно будет находиться на Буковине. Он предназначен для одновременной транспортировки 4-6 больных из удаленных уголков Буковины до областного центра, а в особенно сложных случаях – в лечебные учреждения Киева.

Вертолет оснащен двумя аппаратами ИВЛ, кислородной поддержкой, отсосами и инфузоматами.

Экипаж вертолета состоит из высококлассных специалистов, которые до эпидемии коронавирус работали в африканском Мали во время эпидемии Эболы.

Журналистам также показали капсулы для транспортировки инфекционных больных, дезинфекционный коридор и спецкостюмы летчиков и медиков.



Напомним, на сегодня в Черновицкой области зафиксировано 2842 случаи коронавірусної болезни, и это больше всего в Украине. От недуга скончалось уже 118 буковинцев, выздоровели 730.