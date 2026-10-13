Фото: полиция

ДТП произошло 13 октября около 8:00 в селе Стегниковцы Тернопольского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Dodge Journey не справился с управлением и въехал в дерево. В результате аварии 71-летняя пассажирка погибла на месте. Сам 64-летний водитель и двое пассажиров – подростки в возрасте 15 и 17 лет – получили травмы.

У водителя отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, 11 октября около 22:00 в Прикарпатье спорткар влетел в электроопору и перевернулся. От полученных травм водитель и пассажир погибли на месте.