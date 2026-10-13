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13 октября 2026, 16:36

Сменил фамилию и получил гражданство РФ: командира "Ахмата" обвиняют в госизмене

13 октября 2026, 16:36
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Сумской области завершили специальное досудебное расследование в отношении командира роты операторов ударных беспилотников российского полка специального назначения "Ахмат" с позывным "Коба"

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, с декабря 2025 г. в Курской области РФ дислоцировалась рота операторов ударных беспилотников полка "Ахмат". Ее командир с позывным "Коба" руководил применением ударных дронов "Молния" и "Ланцет" для атак на гражданские объекты в Сумах и приграничных общинах области.

Кроме того, командир организовывал рейды российских военных на территорию Сумской области. Чтобы распространять информацию о результатах обстрелов, он создал канал в мессенджере, где освещал атаки и поддерживал вооруженную агрессию против Украины.

Следствие также установило, что обвиняемый ранее был гражданином Украины и проживал в Днепропетровской области. После 2014 года он выехал на временно оккупированную территорию Донбасса, а в 2023 году добровольно приобрел гражданство РФ и сменил фамилию.

Командира роты "Ахмата" обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, украинские правоохранители сообщили о подозрении российскому офицеру, который во время оккупации Бучи в Киевской области использовал местного жителя как "живой щит". Следователи подтвердили, что в феврале-марте 2022 г. он находился в городе в составе российских оккупационных войск и собрали доказательства его непосредственного участия в преступлении.

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РФ Сумская область Днепропетровская область госизмена
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