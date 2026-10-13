НАБУ объявило в розыск эксуправляющего метро Виктора Брагинского

Фото: Facebook / Брагинский Виктор

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего руководителя коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского. Его подозревают в присвоении имущества в особо крупных размерах или организованной группой

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews .

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает Брагинского Виктора, подозреваемого в уголовном производстве №42023102060000235 от 10.10.2023 в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В 2024 году НАБУ начало проверять деятельность Брагинского в должности руководителя столичного метрополитена после выхода журналистского расследования Bihus.Info. В нем говорилось о возможных нарушениях во время декларирования имущества должностным лицом, приобретении его родственниками дорогого имущества, а также контрактах метрополитена с людьми из его окружения по вероятно завышенным ценам.

15 марта 2024 года Брагинский написал заявление об освобождении от должности.

В декабре 2024 года его также объявили в розыск по подозрению в служебной халатности по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Тогда розыск осуществлял Управление стратегических расследований в Киеве Национальной полиции.

Нынешний розыск НАБУ касается другого уголовного преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Напомним, что Антимонопольный комитет оштрафовал компании, связанные с эксдиректором Киевского метрополитена . Речь идет о 1,3 миллионах гривен за сговор на тендерах.