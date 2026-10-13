Россияне ударили по Запорожскому району: погиб мужчина
Днем 13 октября российские оккупанты нанесли удар по селу Юльевка Запорожского района
Об этом сообщает и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.
Попадание зафиксировано на открытом участке рядом с дачным кооперативом.
К сожалению, в результате вражеской атаки погиб 56-летний мужчина.
Напомним, 13 октября российские войска нанесли удары беспилотниками по Запорожью и Запорожскому району. Возникли масштабные пожары.
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