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13 октября 2026, 16:58

Россияне ударили по Запорожскому району: погиб мужчина

13 октября 2026, 16:58
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Днем 13 октября российские оккупанты нанесли удар по селу Юльевка Запорожского района

Об этом сообщает и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

Попадание зафиксировано на открытом участке рядом с дачным кооперативом.

К сожалению, в результате вражеской атаки погиб 56-летний мужчина.

Напомним, 13 октября российские войска нанесли удары беспилотниками по Запорожью и Запорожскому району. Возникли масштабные пожары.

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