Смертельное ДТП Житомирской области: мотоцикл влетел в иномарку

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 10 октября на улице Владимирской в Олевске. К сожалению, в результате ДТП погиб водитель

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно столкнулись Volkswagen Tiguan, за рулем которого была 20-летняя местная жительница, и мотоцикл "Минск", которым управлял 33-летний мужчина. В результате аварии мотоциклист от полученных травм погиб на месте.

"Полиция призывает водителей быть внимательными и осторожными за рулем. Учитывайте усложнение дорожных условий в связи с наступлением осеннего времени. Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, не забывайте включать фары и не совершайте рискованных маневров", - говорят правоохранители.

Предоставляем, раньше на Львовщине автомобиль выехал на обочину и опрокинулся. Среди трех пострадавших – ребенок.