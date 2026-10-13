Смертельное ДТП Житомирской области: мотоцикл влетел в иномарку
Авария произошла 10 октября на улице Владимирской в Олевске. К сожалению, в результате ДТП погиб водитель
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
Предварительно столкнулись Volkswagen Tiguan, за рулем которого была 20-летняя местная жительница, и мотоцикл "Минск", которым управлял 33-летний мужчина. В результате аварии мотоциклист от полученных травм погиб на месте.
"Полиция призывает водителей быть внимательными и осторожными за рулем. Учитывайте усложнение дорожных условий в связи с наступлением осеннего времени. Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, не забывайте включать фары и не совершайте рискованных маневров", - говорят правоохранители.
Предоставляем, раньше на Львовщине автомобиль выехал на обочину и опрокинулся. Среди трех пострадавших – ребенок.