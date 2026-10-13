Фото: ГВА

Во вторник, 13 октября, в 12:45 враг совершил авиаудар управляемой бомбой ФАБ-250 по Славянску в Донецкой области

Об этом сообщил руководитель Славянской ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.

Попадание зафиксировано в пункт несокрушимости в микрорайоне Лесной. В результате атаки повреждено здание пункта и 5 многоэтажных домов. Ранения получили восемь человек.

Кроме этого, во вражеский обстрел попала Семеновка. В результате атаки погибла 55-летняя женщина.

Напомним, россияне нанесли авиаудара по частному сектору поселка Ясногорка Краматорской громады в Донецкой области. Погиб мужчина, ранена женщина.