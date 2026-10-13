В Киевской области поезд насмерть сбил 72-летнюю женщину
Вблизи железнодорожной станции Вишневое в Бучанском районе поезд смертельно травмировал 72-летнюю женщину. Правоохранители расследуют обстоятельства трагедии
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительным данным, пассажирский поезд сообщением Варшава – Киев совершил наезд на женщину, которая двигалась рядом с железнодорожным путем.
Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.
По факту инцидента следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.
Полиция Киевщины призывает граждан быть внимательными у железнодорожных путей и переходить их только в специально отведенных местах.
Напомним, в Хмельницком на железнодорожном переезде погиб 64-летний велосипедист. Он пересекал переезд на запрещенный сигнал семафора, не учел опущенный шлагбаум и не отреагировал на неоднократные звуковые сигналы машиниста.