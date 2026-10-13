В Киевской области поезд насмерть сбил 72-летнюю женщину

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, пассажирский поезд сообщением Варшава – Киев совершил наезд на женщину, которая двигалась рядом с железнодорожным путем.

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

По факту инцидента следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Полиция Киевщины призывает граждан быть внимательными у железнодорожных путей и переходить их только в специально отведенных местах.

Напомним, в Хмельницком на железнодорожном переезде погиб 64-летний велосипедист. Он пересекал переезд на запрещенный сигнал семафора, не учел опущенный шлагбаум и не отреагировал на неоднократные звуковые сигналы машиниста.