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В Киевской области поезд насмерть сбил 72-летнюю женщину
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13 октября 2026, 12:21

В Киевской области поезд насмерть сбил 72-летнюю женщину

13 октября 2026, 12:21
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Фото: Национальная полиция
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Вблизи железнодорожной станции Вишневое в Бучанском районе поезд смертельно травмировал 72-летнюю женщину. Правоохранители расследуют обстоятельства трагедии

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, пассажирский поезд сообщением Варшава – Киев совершил наезд на женщину, которая двигалась рядом с железнодорожным путем.

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

По факту инцидента следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Полиция Киевщины призывает граждан быть внимательными у железнодорожных путей и переходить их только в специально отведенных местах.

Напомним, в Хмельницком на железнодорожном переезде погиб 64-летний велосипедист. Он пересекал переезд на запрещенный сигнал семафора, не учел опущенный шлагбаум и не отреагировал на неоднократные звуковые сигналы машиниста.

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