На Сумщине легковушка врезалась в грузовик: трое травмированных

Фото: Национальная полиция

В Тростянце на Сумщине в результате столкновения легкового автомобиля Mercedes-Benz с грузовиком DAF травмировались три человека

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 12 октября около 21:00 на автодороге Н-12.

По предварительным данным, 42-летний водитель Mercedes-Benz на повороте не справился с управлением и столкнулся с грузовиком DAF, за рулем которого находился 60-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легковушки получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Его пассажиры в возрасте 40 и 39 лет тоже травмировались, однако от госпитализации отказались.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее на Прикарпатье столкнулись мотоцикл и Volkswagen Passat . В результате аварии 29-летний мужчина получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение. По предварительным данным, водитель автомобиля был трезв.