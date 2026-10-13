Фото: полиция

Происшествие случилось 11 октября около 15:00 в Полтаве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мальчик залез на железнодорожную цистерну, где его поразило током высокого напряжения. 14-летнего юношу госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, в сентябре на Закарпатье мужчина погиб от поражения током во время хозяйственных работ. Он хотел почистить колодец и установил высокую металлическую лестницу, которая коснулась высоковольтной линии.