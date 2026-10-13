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13 октября 2026, 17:09

Убегал от патрульных и создавал аварийные ситуации: 17-летний водитель без прав пытался скрыться от патрульных

13 октября 2026, 17:09
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Фото иллюстративное
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В Хмельницкой области мотопатрульные остановили 17-летнего юношу, который ехал на мотоцикле Suzuki без номерного знака, не выполнил требование полицейских об остановке и пытался скрыться, создавая аварийные ситуации. У водителя не было удостоверения и права управлять транспортными средствами

Об этом сообщила патрульная полиция, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, мотопатрульные обнаружили мотоцикл Suzuki без номерного знака. На требование остановиться водитель не отреагировал, вместо этого начал увеличивать скорость и убегать от полицейских, подвергая опасности других участников дорожного движения.

В конце концов, мотоцикл остановили. За рулем находился 17-летний парень, который никогда не получал водительское удостоверение и не имел права управлять транспортными средствами.

На нарушителя составили административные материалы по четырем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях:

  • ч. 1 ст. 121-3 - управление транспортным средством без номерного знака;

  • ч. 5 ст. 122 — нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой создание аварийной обстановки;

  • ч. 2 ст. 126 - управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления;

  • ч. 1 ст. 122-2 - невыполнение водителем требования полицейского об остановке.

Напомним, ранее на Прикарпатье столкнулись мотоцикл и Volkswagen Passat . В результате аварии 29-летний мужчина получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение. По предварительным данным, водитель автомобиля был трезв.

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