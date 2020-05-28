"Слуги народа" определились с кандидатом в мэры Львова
Партия "Слуга народа" определилась со своим претендентом на пост Львовского городского головы в октябре этого года.
Об этом сообщает издание "Дело" со ссылкой на источники, близкие к штабу партии, пишет RegioNews.
Переговоры с Дещицей находятся на завершающей стадии. Окончательная точка в переговорах будет поставлена во время ближайшего визита президента Зеленского на Львовщину”, - отметил источник.
Справка:
Андрей Дещица – кадровый украинский дипломат. Родился на Львовщине, окончил Львовский национальный университет имени И.Франко.
С февраля по июнь 2014 года исполнял обязанности министра иностранных дел Украины, после чего уехал работать в Республику Польша в статусе Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Польше. На этой должности находится и ныне.
Чрезвычайно известным и популярным Андрей Дещица стал 14 июня 2014 года, когда, пытаясь успокоить протестующих, которые пикетировали посольство России в знак протеста против поддержки террористов россиянами, исполнил популярную в то время песню "Путин – ху...ло”. Скандальную песню дипломата в YouTube просмотрели более 2,3 миллиона раз.
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