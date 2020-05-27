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27 мая 2020, 13:32 1

Запрет на экспорт противоэпидемических товаров продлили еще на месяц

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27 мая 2020, 13:32 1
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Среди запрещенных к экспорту товаров - маски, защитные очки и распираторы
Фото: из открытых источников
Среди запрещенных к экспорту товаров - маски, защитные очки и распираторы

Кабинет министров Украины продлил запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 юля 2020 года. Также из списка запрещенных к экспорту товаров исключили некоторые позиции.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщает RegioNews.

"Дополнить нормы, которые позволят осуществлять экспорт водонепроницаемых лабораторных костюмов и халатов изоляционных медицинских одноразовых в случае, если относятся к 1 и 5 типу защиты одежды от инфекционных агентов, что подтверждается маркировкой", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Напомним, в Украине снова разрешат экспорт товаров медицинского назначения, при условии, если эти товары невозможно продать в Украине.

В марте с введением карантина в Украине правительство до 1 июня запретило экспорт товаров противоэпидемического назначения. В данный перечень вошли медицинские маски, защитные очки, респираторы, медицинские перчатки, лабораторные костюмы.


Кабмин Минздрав медицина товары маски
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