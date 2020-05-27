Запрет на экспорт противоэпидемических товаров продлили еще на месяц
Кабинет министров Украины продлил запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 юля 2020 года. Также из списка запрещенных к экспорту товаров исключили некоторые позиции.
Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщает RegioNews.
"Дополнить нормы, которые позволят осуществлять экспорт водонепроницаемых лабораторных костюмов и халатов изоляционных медицинских одноразовых в случае, если относятся к 1 и 5 типу защиты одежды от инфекционных агентов, что подтверждается маркировкой", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Напомним, в Украине снова разрешат экспорт товаров медицинского назначения, при условии, если эти товары невозможно продать в Украине.
В марте с введением карантина в Украине правительство до 1 июня запретило экспорт товаров противоэпидемического назначения. В данный перечень вошли медицинские маски, защитные очки, респираторы, медицинские перчатки, лабораторные костюмы.
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