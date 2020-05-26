Во Львове на взятке поймали сотрудника налоговой

Им оказался работник сектора по вопросам предотвращения и выявления коррупции

Им оказался работник сектора по вопросам предотвращения и выявления коррупции

Работники ГБР города Львове задержали во время получения 1000 долларов США взятки работника сектора по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления ГНС в Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По предварительной информации, налоговик требовал 2000 долларов США от предпринимателя за несоздание искусственных препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности.

26 мая он был задержан во время получения второй части взятки. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Также он будет отстранен от занимаемой должности.

Напомним, правоохранители задержали во время получения взятки в размере 4000 долларов депутата Хотинской городского совета Черновицкой области.