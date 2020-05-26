Во Львове на взятке поймали сотрудника налоговой
Работники ГБР города Львове задержали во время получения 1000 долларов США взятки работника сектора по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления ГНС в Закарпатской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.
По предварительной информации, налоговик требовал 2000 долларов США от предпринимателя за несоздание искусственных препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности.
26 мая он был задержан во время получения второй части взятки. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Также он будет отстранен от занимаемой должности.
Напомним, правоохранители задержали во время получения взятки в размере 4000 долларов депутата Хотинской городского совета Черновицкой области.
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