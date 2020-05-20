В Черновицкой области депутат горсовета погорел на взятке

Чиновник обещал положительное решение вопроса о предоставлении в аренду земельного участка

Фото: ОГП

Чиновник обещал положительное решение вопроса о предоставлении в аренду земельного участка

Правоохранители задержали во время получения взятки в размере 4000 долларов депутата Хотинской городского совета Черновицкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, его подозревают в пособничестве в получении неправомерной выгоды.

По данным следствия, депутат, действуя по предварительному сговору с должностными лицами местного самоуправления одного из райцентров, получил от иностранца, проживающего на территории области, неправомерную выгоду в сумме 4 тыс долларов США за положительное решение вопроса о предоставлении в долгосрочную аренду земельного участка ориентировочной площадью 2,2 га", - говорится в сообщении.

19 мая он был задержан работниками прокуратуры и Управления СБУ в Черновицкой области во время получения денег.

Депутату грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Напомним, главному фигуранту дела экс-нардепу Максиму Микитасю недавно пересмотрели меру пресечения, снизив размер залога в 50 млн гривен.