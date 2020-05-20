В Черновицкой области депутат горсовета погорел на взятке
Правоохранители задержали во время получения взятки в размере 4000 долларов депутата Хотинской городского совета Черновицкой области.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает RegioNews.
Согласно данным следствия, его подозревают в пособничестве в получении неправомерной выгоды.
По данным следствия, депутат, действуя по предварительному сговору с должностными лицами местного самоуправления одного из райцентров, получил от иностранца, проживающего на территории области, неправомерную выгоду в сумме 4 тыс долларов США за положительное решение вопроса о предоставлении в долгосрочную аренду земельного участка ориентировочной площадью 2,2 га", - говорится в сообщении.
19 мая он был задержан работниками прокуратуры и Управления СБУ в Черновицкой области во время получения денег.
Депутату грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.
Напомним, главному фигуранту дела экс-нардепу Максиму Микитасю недавно пересмотрели меру пресечения, снизив размер залога в 50 млн гривен.
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