Во Львове начали массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Во Львове начали делать высокоточное тестирование на антитела к коронавирусу – иммуноферментный анализ.
О массовом тестировании сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый, пишет RegioNews.
Этот вид тестирования позволяет посмотреть на наличие антител в организме человека и узнать, болел ли он коронавирусом. Аппараты для таких исследований есть в лабораториях городских больниц и поликлиник. Поэтому это существенно увеличит массовость тестирования во Львове", - рассказал мэр Львова.
Андрей Садовый отметил также, что ИФА-анализ – это не замена ПЦР-тестирования, а дополнительная возможность для определения больных COVID-19 и самое главное тех, кто уже переболел коронавирусом.
Во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к коронавирус. Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ)...Опубликовано Андрей Садовый Воскресенье, 24 мая 2020 г.
Напомним, в Украине на утро 25 мая подтверждено еще 259 случаев коронавируса, таким образом общее количество инфицированных COVID-19 в Украине - 21 тысяча 245 человек.
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