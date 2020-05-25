09:49  25 мая
Коронавирус в Украине: подтвердили еще 259 новых случаев
10:57  25 мая
Киевская ОГА объявила дату ослабления карантина в области
12:20  25 мая
Киево-Печерскую лавру открыли для верующих после карантина
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
25 мая 2020, 10:33 9

Во Львове начали массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Читайте також
українською мовою
25 мая 2020, 10:33 9
Читайте також українською мовою
Первые тесты на иммуноферментный анализ (ИФА) уже делают работникам больницы скорой помощи
Фото: healthday.in.ua
Первые тесты на иммуноферментный анализ (ИФА) уже делают работникам больницы скорой помощи

Во Львове начали делать высокоточное тестирование на антитела к коронавирусу – иммуноферментный анализ.

О массовом тестировании сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый, пишет RegioNews.

Этот вид тестирования позволяет посмотреть на наличие антител в организме человека и узнать, болел ли он коронавирусом. Аппараты для таких исследований есть в лабораториях городских больниц и поликлиник. Поэтому это существенно увеличит массовость тестирования во Львове", - рассказал мэр Львова.

Андрей Садовый отметил также, что ИФА-анализ – это не замена ПЦР-тестирования, а дополнительная возможность для определения больных COVID-19 и самое главное тех, кто уже переболел коронавирусом.

Во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к коронавирус. Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ)...

Опубликовано Андрей Садовый Воскресенье, 24 мая 2020 г.

Напомним, в Украине на утро 25 мая подтверждено еще 259 случаев коронавируса, таким образом общее количество инфицированных COVID-19 в Украине - 21 тысяча 245 человек.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)


Львовщина Львов тесты коронавирус Садовой Андрей
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В селе на Закарпатье вспышка коронавируса, введен карантин
25 мая 2020, 10:16
Коронавирус в Украине: подтвердили еще 259 новых случаев
25 мая 2020, 09:49
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 мая 2020, 19:30
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 мая 2020, 19:30
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
Появились подробности убийства нардепа Валерия Давыденко
23 мая 2020, 21:12
Последние Популярные
Иван Галунга
Павел Федосенко
Виктор Небоженко
Все блоги »
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Все публикации »
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
Все видео »
Атрошенко Владислав
Городской голова Чернигова
Миколаенко Владимир
Городской голова Херсона
Моргунов Сергей
Городской голова Винницы
Все досье »