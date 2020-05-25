Во Львове начали массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Первые тесты на иммуноферментный анализ (ИФА) уже делают работникам больницы скорой помощи

Фото: healthday.in.ua

Первые тесты на иммуноферментный анализ (ИФА) уже делают работникам больницы скорой помощи

Во Львове начали делать высокоточное тестирование на антитела к коронавирусу – иммуноферментный анализ.

О массовом тестировании сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый, пишет RegioNews.

Этот вид тестирования позволяет посмотреть на наличие антител в организме человека и узнать, болел ли он коронавирусом. Аппараты для таких исследований есть в лабораториях городских больниц и поликлиник. Поэтому это существенно увеличит массовость тестирования во Львове", - рассказал мэр Львова.

Андрей Садовый отметил также, что ИФА-анализ – это не замена ПЦР-тестирования, а дополнительная возможность для определения больных COVID-19 и самое главное тех, кто уже переболел коронавирусом.

Во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к коронавирус. Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ)... Опубликовано Андрей Садовый Воскресенье, 24 мая 2020 г.

Напомним, в Украине на утро 25 мая подтверждено еще 259 случаев коронавируса, таким образом общее количество инфицированных COVID-19 в Украине - 21 тысяча 245 человек.

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