Зеленский подписал указы о назначении еще восьми руководителей РГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей районных государственных администраций в Луганской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, передает RegioNews.
Так, Зеленский уволил Игоря Каримова с должности председателя Полтавской РГА Полтавской области и назначил на эту должность Дмитрия Романова.
Председателем Троицкой РГА Луганской области президент назначил Олега Слепца, Антонину Шарат - председателем Братской РГА Николаевской области и Александра Зайчука - председателем Корецкой РГА Ровенской области.
Председателем Недригайловской РГА Сумской области стал Владимир Дихтяр, председателем Катеринопольской РГА Черкасской области Владимир Коваленко и главой Городнянской РГА - Дениса Камка.
Олеся Кисленко стала новой главой Прилуцкого РГА Черниговской области.
Напомним, 15 мая Зеленский провел кадровые изменения в руководстве районных государственных администраций на Волыни, в Луганской и Тернопольской областях.
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