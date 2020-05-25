Зеленский подписал указы о назначении еще восьми руководителей РГА

Президент продолжает осуществлять кадровые ротации в регионах

Фото: Офис президента

Президент продолжает осуществлять кадровые ротации в регионах

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей районных государственных администраций в Луганской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, передает RegioNews.

Так, Зеленский уволил Игоря Каримова с должности председателя Полтавской РГА Полтавской области и назначил на эту должность Дмитрия Романова.

Председателем Троицкой РГА Луганской области президент назначил Олега Слепца, Антонину Шарат - председателем Братской РГА Николаевской области и Александра Зайчука - председателем Корецкой РГА Ровенской области.

Председателем Недригайловской РГА Сумской области стал Владимир Дихтяр, председателем Катеринопольской РГА Черкасской области Владимир Коваленко и главой Городнянской РГА - Дениса Камка.

Олеся Кисленко стала новой главой Прилуцкого РГА Черниговской области.

Напомним, 15 мая Зеленский провел кадровые изменения в руководстве районных государственных администраций на Волыни, в Луганской и Тернопольской областях.