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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
25 мая 2020, 19:24 9

Зеленский подписал указы о назначении еще восьми руководителей РГА

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25 мая 2020, 19:24 9
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Президент продолжает осуществлять кадровые ротации в регионах
Фото: Офис президента
Президент продолжает осуществлять кадровые ротации в регионах

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей районных государственных администраций в Луганской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, передает RegioNews.

Так, Зеленский уволил Игоря Каримова с должности председателя Полтавской РГА Полтавской области и назначил на эту должность Дмитрия Романова.

Председателем Троицкой РГА Луганской области президент назначил Олега Слепца, Антонину Шарат - председателем Братской РГА Николаевской области и Александра Зайчука - председателем Корецкой РГА Ровенской области.

Председателем Недригайловской РГА Сумской области стал Владимир Дихтяр, председателем Катеринопольской РГА Черкасской области Владимир Коваленко и главой Городнянской РГА - Дениса Камка.

Олеся Кисленко стала новой главой Прилуцкого РГА Черниговской области.

Напомним, 15 мая Зеленский провел кадровые изменения в руководстве районных государственных администраций на Волыни, в Луганской и Тернопольской областях.


Владимир Зеленский РГА назначение Офис президента
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