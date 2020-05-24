Акция "СтопРеванш" закончилась: ждут ответа Зеленского
К столичному зданию, в котором проживает президент Зеленский подошли около тысячи человек с национальной символикой и флагами политических партий «Национального корпуса», «Демократической сокиры», ВО «Свобода» и общественной организации «Дело общин».
Об этом передает Интерфакс-Украина, пишет RegioNews.
Участники протеста оклеили забор и ворота вокруг дома, где президент владеет недвижимостью, открытками с собственными требованиями и зажгли файеры во время исполнения государственного гимна. После этого протест объявили законченным, люди начали расходиться.
Целью своего визита организаторы называют необходимость напомнить главе государства свои требования, среди которых освобождение и наказание для руководителя Офиса президента Андрея Ермака и прекращения, как говорят участники акции, реванша пророссийских сил и капитулянтской политики в отношении окончания войны на Донбассе.
Напомним,сегодня, 24 мая в 14.00 в Киеве и еще 30 городах Украины одновременно начались масштабные акции протеста од девизом "СтопРеванш!", организованные политическими силами - противниками действующей власти и президента Владимира Зеленского.
Свои требования участники акции озвучили на вече на Майдане Независимости в Киеве.
Протестующие двинулись колонной с Майдана к Европейской площади, а оттуда пошли к Мариинскому парку и дому, в котором живет президент Зеленский.
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