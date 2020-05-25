Зеленский продал свой сериал российскому каналу – Гончаренко

Российский канал СТС связан с олигархами, которые находятся под санкциями в Украине

Фото: скрин видео фильма "Родственнички"

Российский канал СТС связан с олигархами, которые находятся под санкциями в Украине

Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет RegioNews.

На российском телеканале СТС с 18 мая начал выходить сериал "Родственнички". Его еще в 2016 году сняла студия Квартал-95, а продюсером выступил лично Владимир Зеленский.

Одним из собственников "СТС Медиа Груп" является Национальная медиа группа, председателем совета директоров которой является Алина Кабаева. Также Национальная медиа группа владеет значительной долей Первого канала и Рен-ТВ.

Кроме этого, среди бенефициаров СТС – Алексей Мордашов, российский олигарх, чья компания попала под американские санкции в начале 2018-го после поставок в Крым газовых турбин.

Также среди собственников СТС - российский государственный банк ВТБ, который владеет телеканалом в том числе через кипрский оффшор Telcrest Investmets Ltd.

Учитывая всех фигурантов, максимально странным кажется совпадение, что Зеленский снял санкции с некоторых офшоров 15 мая прямо перед выходом сериала на СТС. Не для получения ли роялти за сериал это было сделано? …Учитывая, что у Зеленского на Кипре есть ряд компаний, то возникает много вопросов", - написал Гончаренко.

Таким образом нардеп уверен, что "кварталовцы" получают деньги от показа своих киноработ на российских ТВ-каналах, которые имеют прямую связь с российской властью.

Зеленский опять продал свой сериал на российский канал СТС, с которым связана Алина Кабаева и олигархи под санкциями На... Опубліковано Олексієм Гончаренком Понеділок, 25 травня 2020 р.