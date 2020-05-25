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25 мая 2020, 14:39 13

Зеленский утвердил стратегию по созданию безопасной среды в школах

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25 мая 2020, 14:39 13
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В школах будут бороться с буллингом и дискриминацией
pixabay.com
В школах будут бороться с буллингом и дискриминацией

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию развития безопасной и здоровой образовательной среды в новой украинской школе.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента, передает RegioNews.

Согласно указу № 195/2020, каждый год Кабмин будет утверждать план по реализации стратегии.

Так, стратегия предполагает решение следующих задач:

- создание развивающей, безопасной, комфортной и инклюзивной образовательной среды;

- внедрение принципа отсутствия дискриминации, в том числе - должна быть обеспечена конфиденциальность в случае наличия каких-либо дискриминационных признаков;

- психологическое сопровождение учеников, предотвращение буллинга и нарушений прав детей, в том числе в интернете, внедрение в школах международных программ по предотвращению насилия, привлечение к решению проблемы общественности;

- противодействие употреблению учениками табака, алкоголя, наркотиков, предотвращение их распространения в образовательных учреждениях;

- оснащение школ современным оборудованием для спортивных залов и площадок, современными бассейнами, раздевалками, душевыми, туалетами, новыми учебниками и пособиями, широкополосным доступом в интернет;

- улучшение медицинского обслуживания детей школьного возраста;

- информирование школьников о вакцинации, профилактике заболеваний, сохранении сексуального и репродуктивного здоровья;

- улучшение системы питания в школах, формирование культуры питания;

- развитие частно-государственного партнерства для обеспечения здоровой и безопасной образовательной среды.

Стратегия разработана с учетом стратегических документов Всемирной организации здравоохранения, в частности Глобальной стратегии здравоохранения женщин, детей и подростков на 2016 - 2030 годы, разработанной в поддержку Целей устойчивого развития, и в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка.

Напомним, с 25 мая в Украине в рамках смягчения карантина начали работу детские сады.


Владимир Зеленский школа стратегия дети
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