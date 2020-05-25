Зеленский утвердил стратегию по созданию безопасной среды в школах
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию развития безопасной и здоровой образовательной среды в новой украинской школе.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента, передает RegioNews.
Согласно указу № 195/2020, каждый год Кабмин будет утверждать план по реализации стратегии.
Так, стратегия предполагает решение следующих задач:
- создание развивающей, безопасной, комфортной и инклюзивной образовательной среды;
- внедрение принципа отсутствия дискриминации, в том числе - должна быть обеспечена конфиденциальность в случае наличия каких-либо дискриминационных признаков;
- психологическое сопровождение учеников, предотвращение буллинга и нарушений прав детей, в том числе в интернете, внедрение в школах международных программ по предотвращению насилия, привлечение к решению проблемы общественности;
- противодействие употреблению учениками табака, алкоголя, наркотиков, предотвращение их распространения в образовательных учреждениях;
- оснащение школ современным оборудованием для спортивных залов и площадок, современными бассейнами, раздевалками, душевыми, туалетами, новыми учебниками и пособиями, широкополосным доступом в интернет;
- улучшение медицинского обслуживания детей школьного возраста;
- информирование школьников о вакцинации, профилактике заболеваний, сохранении сексуального и репродуктивного здоровья;
- улучшение системы питания в школах, формирование культуры питания;
- развитие частно-государственного партнерства для обеспечения здоровой и безопасной образовательной среды.
Стратегия разработана с учетом стратегических документов Всемирной организации здравоохранения, в частности Глобальной стратегии здравоохранения женщин, детей и подростков на 2016 - 2030 годы, разработанной в поддержку Целей устойчивого развития, и в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка.
Напомним, с 25 мая в Украине в рамках смягчения карантина начали работу детские сады.
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