Председатель Черниговской ОГА Прокопенко пообещал военным оружие украинского производства
На полигоне в Гончаровском Черниговской области Андрей Прокопенко провел переговоры с заместителем Министра обороны Украины Александром Миронюком.
На переговорах шла речь о перспективах создания военного инновационного технополиса на базе Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, который работает в Чернигове.
Об этом председатель Черниговской ОГА написал на своей странице в Facebook.
Во время переговоров черниговское ООО "Сивертекс" презентовало продукцию для военных нужд – военные палатки и модульные палаточные городки, которые, по утверждению производителей, отвечают всем требованиям полевых условиях и имеют преимущества над зарубежными аналогами.
Еще одним направлением "Сивертекса" является изготовление парашютов различных типов.
Сейчас идут испытания тормозных парашютов для самолетов МИГ-29.
Также речь шла о возможности использования военного аэродрома "Пивцы" для нужд гражданской авиации.
Во время переговоров проводились испытания вооружения и военной техники отечественного производства. Первым тестировался легкий переносной ракетный комплекс (ЛПРК) "Корсар" с тепловизором ТН-100, производства ГП "Гос ККБ "Луч".
Затем тестировали радарную систему, которая автоматически сопровождает ракету с помощью радиолокационного канала с одновременной видеорегистрацией. Ранее ее уже использовали в испытаниях ракеты "Тополь-М" и ракетного комплекса "Нептун".
Проводили также тестовые стрельбы из нового миномета "МП-120" отечественного производства. Его назначение – уничтожать навесным огнем живую силу и огневые средства противника как на открытых территориях, так и в укрытиях полевого типа.
На следующей неделе планируют отработать план кооперации Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники и Национального университета "Черниговская политехника”.
Украинской армии современное оружие и снаряжение черниговского производства Сегодня на полигоне в Гончаровском...Опубликовано Андреем Прокопенко Среда, 20 мая 2020 года.
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